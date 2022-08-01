رحيل السياسي الليبي السابق المختار إمشيري

بنغازي 01 أغسطس 2022 (وال)- توفي منذ أيّام السياسي الليبي المختار إمشيري، الذي تقلد المناصب السياسية والدبلوماسيّة عديدة منذ الثمانيات.

وولد المختار محمد امشيري في قرية السقائف بغريان سنة 1947، وقد أنهى دراسة المرحلة الابتدائية والإعدادية سنة 1966 في مدرسة السقائف، ثم التحق بمدرسة غريان الثانوية التي كانت المدرسة الوحيدة في الجبل الغربي والتي كان يدرس بها الطلاب من الشويرف والقريات ومزده ويفرن وجادو والزنتان ونالوت ودرج وسيناون وغدامس.

وحاز على الشهادة الثانوية سنة 1972 ليلتحق بكلية الآداب بجامعة بنغازي التي بدأ فيها مشوار الحياة السياسية.

وتحصل المختار امشيري على درجة الليسانس من كلية الآداب بجامعة قار يونس سنة 1977 ليلتحق بالعمل بشركة الخطوط الجوية العربية الليبية بمدينة طرابلس ليستأنف بعدها العمل السياسي بعد أن تم تكليفه عضوا بالشؤون الثقافية بأ”اللجنة الشعبية في المكتب الشعبي بالهند” سنة 1980 حيث ساهم في مد جسور التعاون التجاري والتنسيق السياسي مع دولة الهند التي كانت أحد مؤسسي مجموعة دول عدم الانحياز.

انتقل الراحل إلى العمل في السفارة الليبية في تونس عام 1985، كما تم تصعيده أمينا لما كان يُسمّى حينها “اللجنة الشعبية للخدمة العامة بشعبية غريان” سنة 1986، وقد حالت الظروف الصحية له دون استمراره في مهامه بعد إصابته بأزمة قلبية اضطرته لإجراء عملية جراحية دقيقة تتبعها فترة راحة طبية.

عاد امشيري بعدها للعمل كمدير لإدارة شؤون العاملين بالشركة العربية الليبية الخطوط الليبية في عام 1989. (وال) أ ف/ ر ت

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