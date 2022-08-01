تكين: الاستخبارات التركية بقيادة العبقري “فيدان” تقوم بإنجازات جبارة داخل وخارج الحدود

أشاد حمزة تكين، الصحفي التركي المقرب من الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، بعمليات الاستخبارات التركية داخل وخارج بلاده، معتبراً إياها “إنجاز”.

كتب “تكين” على “فيسبوك” قائلاً: “الاستخبارات التركية بقيادة العبقري هاكان فيدان تقوم بأعمال نوعية جبارة داخل وخارج الحدود.. إنجاز خلف إنجاز والهدف أخْذُ أنفاس كل من يهدد هذه الراية التركية وسلامتها، الاستخبارات التركية.. مدعاة للفخر والاعتزاز، وهاكان فيدان.. مدعاة للفخر والاعتزاز، وبحمى الرحمن دائما.. سالمين غانمين دائما” وفق قوله.