الزائدي: حكومة الدبيبة جعلت أهل الجنوب عطشى للوقود وتتحمل مسؤولية انفجار بنت بية

أعرب مصطفى الزائدي القيادي بالنظام السابق، عن تعازيه لأهالي ضحايا انفجار صهريج الوقود في مدينة بنت بيّة، خاصة وإلى أهل الجنوب الحبيب عامه سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويرزق عائلتهم الصبر و السلوان.

ودعا الزائدي في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “أدعو الحكومة المفروضة من ما يسمى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية وما سببته من كوارث حلت بالوطن ليس أولها ولا آخرها حادثة بنت بية، فهم من جعل أهل الجنوب عطشى للوقود لم يهابوا نيرانه وهم يحاولون الحصول على بضع لترات منها كان ثمنا باهظ جدا، وانا لله وانا اليه راجعون”.