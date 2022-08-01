السفارة الإيطالية تعتزم إرسال أدوية للمصابين في حادثة بنت بية

العنوان-طرابلس

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا اعتزامها إرسال أدوية إلى مستشفيات سبها وبنت بية للمساعدة في علاج مصابي حادث انفجار شاحنة وقود ببلدية بنت بية الذي وقع صباح اليوم الإثنين.

وقالت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر: إن إرسال الأدوية سيجرى، غدًا الثلاثاء، بالتنسيق مع السلطات المحلية وذلك في إطار المبادرة الثنائية “جسر التضامن”.

وأشارت السفارة إلى إرسال السفير جوزيبي بوتشينو رسالة إلى رئيس بلدية بنت بية، أكد فيها تأثره الشديد بالحادث المروع المأساوي، وعبَّر عن أعمق التعازي لأسر الضحايا.

يذكر أن شاحنة نقل وقود تعرضت للاحتراق بالقرب من منطقة الزوية ببلدية بنت بية صباح اليوم، وبعد الحادث توجه عدد من المواطنين نحو الشاحنة للحصول على البنزين، ثم اشتعلت النيران في الشاحنة والمركبات بجوارها، مما أدى إلى وفاة 8 حالات وإصابة نحو 60 آخرين.