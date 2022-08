ليبيا – أكد مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة أنه لا شك بأن هناك قادة كتائب ثوار يؤيدون فتحي باشاآغا، لكن لأنهم مدنيون فهم متخوفون من الحرب وما تجره من سفكٍ للدماء، بحسب قوله.

الدرقاش قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لكنّ جويلي ذا الخلفية العسكرية لن يتورع عن سفك الدماء، فما تعلمه في ثكنات العسكر يعطي الحق للقائد العسكري خسارة ربع جنوده لتنفيذ أوامر قادته دون أي مسؤولية”.

وتابع: “يعني ليس لديه مشكلة أن يموت ربع سكان العاصمة، المهم ينفذ أوامر سيده حفتر. ولهذا نعارض العسكر وحكومات العسكر، ببساطة لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلًّا ولا ذمة”.

The post الدرقاش: جويلي ذو الخلفية العسكرية لن يتورع عن سفك الدماء والمهم لديه تنفيذ أوامر حفتر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

