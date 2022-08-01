المنفي يبحث مع سفير مالطا آخر تطورات الأوضاع السياسية

طرابلس 01 أغسطس 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مساء اليوم الإثنين، سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

ونقل السفير تحيات رئيس الجمهورية المالطية إلى السيد الرئيس، متمنيًا السلام والاستقرار والإزدهار للشعب الليبي.

وقدم السفير للسيد الرئيس، إحاطةً عن زيارته الأخيرة لمدينة بنغازي، وما أحرزه من تقدم في مجال عودة الطيران، ومنح التأشيرات لمواطني البلدين، وأطلعه على إجراءات ملف عودة عمل الشركات المالطية في ليبيا، مؤكدًا استعداد بلاده لدعم كل ما يُمّكن الليبيين من الوصول لتجاوز الأزمة الراهنة.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي؛ على عمق العلاقات الثنائية بين مالطا وليبيا، والترابط الثقافي والجغرافي بين البلدين، مؤكدًا على أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة، مشيدًا بدور مالطا الداعم للاستقرار في ليبيا.

وجدد السيد الرئيس حرص المجلس الرئاسي، تأكيده على ضرورة المحافظة على الاستقرار، ووحدة المؤسسات في ليبيا والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال تحقيقًا لتطلعات الليبيين. (وال) ف م/ ر ت

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