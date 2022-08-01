نورلاند يشيد بالعمل الذي قامت وليامز في حل الأزمة الليبية

عبر ‏السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند عن أشادته بالعمل الذي قامت به المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في مهمة عملها في ليليا خلال السنوات الماضية.

وقال السفير في تغريدة على تويتر “نشكر ستيفاني ويليامز على تفانيها وتصميمها على تسهيل مسار يؤدّي إلى الانتخابات نيابة عن الشعب الليبي بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا.”

في جانب آخر أشار نورلاند إلى أنه يشجع القادة الليبيين للبناء على التقدم الذي تم إحرازه خلال فترة تولي وليامز لهذا المنصب.