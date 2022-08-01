ليبيا تشارك في اجتماع أفريقي حول حقوق الإنسان والحوكمة

شارك مندوب ليبيا الدائم لدى الاتحاد الأفريقي محمد أدم لينو، اليوم الإثنين، في الاجتماع المشترك لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، واللجنة الفرعية للجنة المندوبين الدائمين لحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة.

وأكد لينو الأهمية والارتباط الوثيق بين الحكم الديمقراطي الرشيد والانتخابات الحرة والنزيهة واحترام حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون، وتأثيرها على السلم الاجتماعي، والأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، وفق بيان نشرته صفحة السفارة الليبية في إثيوبيا، مقر الاتحاد الأفريقي.

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ونقل البيان عن السفير الليبي تأكيده، خلال الاجتماع، «حرص حكومة الوحدة الوطنية على تنظيم انتخابات وطنية في أقرب الآجال، بعد إقرار قاعدة دستورية توافقية».