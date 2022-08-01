المتحدث باسم حكومة باشاغا: طائرة نقل عسكرية خصصت لنقل الحالات الحرجة إلى مطار بنينا ببنغازي

بنغازي 01 أغسطس 2022 (وال)- أكد المتحدث باسم الحكومة المكلفة من البرلمان وزير الصحة عثمان عبد الجليل، أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات العاجلة لنقل المصابين نتيجة اشتعال النيران بصهاريج الوقود بمنطقة بنت بيه إلى بنغازي، في ظل نقص الإمكانيات التي تعاني منها مدن ومناطق الجنوب.

وأشار عبد الجليل – في تصريحات صحفية – إلى أن طائرة نقل عسكرية خصصت لنقل الحالات الحرجة من مطار سبها إلى مطار بنينا في بنغازي.

وأضاف أن 26 سيارة إسعاف جهزت في مطار بنينا تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ لنقل الحالات إلى مستشفيات المدينة.

وقال إن مركز سبها الطبي استقبل 48 حالة، فيم استقبل مستشفى بنت بيه القروي أربعة عشر حالة. (وال)

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