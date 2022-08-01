البعثة: التقينا مع 6 بلديات وهم يمثلون 130 بلدية ورغبتهم الانتخابات

التقى القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زنينغا، أمس الأحد، بعمداء بلديات زوارة ومصراتة وسوق الجمعة وتاجوراء وصرمان والزنتان، وهم يمثلون عمداء أكثر من 130 بلدية في ليبيا، وفقا لبيان البعثة الأممية.

وبحسب بيان البعثة الأممية، أعرب عمداء البلديات، عن رغبة الشعب القوية في اختيار قادته ومؤسساته عن طريق الانتخابات، مشددين على ضرورة تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.

وأعربوا عن أملهم في استقرار ليبيا لتتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها دونما تدخل خارجي، على حسب تأكيد البيان.

وشددوا على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والحكومات المؤقتة، على حد تعبير البيان.

أكد القائم بأعمال رئيس البعثة، التزام الأمم المتحدة وجهودها لتحقيق مسار واضح للانتخابات كأولوية قصوى، وأعرب عن استعداده لعقد اجتماعات أخرى مع رؤساء البلديات الذين تم انتخابهم مباشرة من قبل الشعب الليبي.