المستشار صالح يصل أنقرة

العنوان-أنقرة

وصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، حيث استقبله رئيس مجموعة الصداقة التركية الليبية، السفير أحمد يلدز، ومن المتوقع أن يلتقي صالح عددًا مع كبار المسؤولين الأتراك.

وفي وقت سابق كان قد أكد المستشار صالح اعتزامه زيارة تركيا لافتا إلى وجود تقارب مع تركيا، مشيرا إلى هناك لقاء قريب لوفد من مجلس النواب التركي مع رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا.

ولفت في تصريحات عبر تلفزيون المسار إلى أن “السياسة مرنة وقابلة للتطوير والتغيير، وليست هناك خصومة دائمة”. كما أن “مصالح الأتراك مرتبطة بمصالحنا”.