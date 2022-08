إفتاء الغرياني: التداول السلمي يكون عن طريق الانتخابات وليس بفرض حكومة بالتزوير

ليبيا – رأى الناطق الرسمي بإسم مجلس البحوث بدار الإفتاء عبد الله الجعيدي أن التدوال السلمي يكون عن طريق الانتخابات وليس بفرض حكومة بالتزوير ومخالفة القوانين والاتفاقات الدولية التي لولاها لم يكن للبرلمان وجود بحكم الدائرة الدستورية، بحسب زعمه.

الجعيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك أضاف: “فمن التضليل وخداع الشعب قول من يدعم حكومة حفتر باشاآغا بذريعة التداول السلمي”.

وحول انتخابات مجلس الدولة الاستشاري، قال الجعيدي: “بسيطرة عصابة صوان على مجلس الدولة عن طريق ترشح الصفراني سنترحم على المشري، والفرق أن المشري من الزاوية”.

الجعيدي ختم بالقول: “الخيانة تبدأ بالحياد بين الحق والباطل وتنتهي إلى قعر يصفه لكم صوان ومن معه”.

