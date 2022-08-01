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لجنة الشؤون الخارجية بالنواب تنعي ضحايا انفجار بنت بيه وتدعوا لتحقيق عاجل في أسباب الحادث

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 أغسطس 2022 (وال)- نعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ضحايا الحادث الأليم في منطقة بنت بيه نتيجة انفجار شاحنة وقود، مما تسبب في سقوط عدد من الوفيات والجرحى.
وتقدمت لجنة الخارجية – في بيان لها أصدرته اليوم الاثنين – إلى آهالي الجنوب بخالص التعازي لعائلات الضحايا متمنية بالشفاء العاجل للجرحى، داعية كافة الأجهزة ذات الاختصاص لتقديم يد العون لسكان المنطقة لمواجهة آثار الكارثة الإنسانية.
واعتبرت اللجنة أن السبب الرئيس للحادث الأليم هو نقص الوقود في الجنوب داعية لتحقيق عاجل في أسباب الحادث.
وجددت لجنة الشؤون الخارجية دعوتها للتحرك بجدية للاهتمام بالجنوب وتوفير احتياجاته وأبرزها الوقود وغيره من الاحتياجات الأساسية. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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