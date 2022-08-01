«رأس لانوف» لـ«بن قدارة» إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين قبل منتصف سبتمبر القادم

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة فرحات بن قدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور خليفة عبد الصادق، وأحمد عمار، وحسين صافار، ومسعود موسى، الأحد، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، اجتماعا عبر الدائرة المغلقة مع رئيس مجلس إدارة شركة “رأس لانوف” لتصنيع النفط والغاز شعبان بسيبسو، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وعدد من مديري الإدارات بالشركة.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة النشاط العام للشركة، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشاريع الجاري تنفيذها.

واطلع مسؤولو شركة “رأس لانوف” مجلس إدارة المؤسسة، على سير عمليات الشركة وما أُنجز من مشاريع، إضافة إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجههم، والجهود التي بذلت للإسراع بإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين.

وبين مسؤولو الشركة، أن إعادة تأهيله استغرقت 5 ملايين ساعة عمل، مؤكدين عزمهم على إعادة تشغيله قبل منتصف سبتمبر القادم.

بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بالجهود الجبارة المبذولة من إدارة شركة “رأس لانوف” والعاملين بها، مؤكدا دعمه الدائم والتام للشركة لتحقيق كافة مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني.