الحويج يوجه بإعداد استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وحماية المستهلك

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، الإدارات المختصة في الوزارة بالبدء في إعداد استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والغش التجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم مستشار الوزير ووكلاء الوزارة للشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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الحويج يبحث سبل تطوير وحماية المنتج المحلي

وبحث الاجتماع سبل تطوير وحماية المنتج المحلي، خاصة الأنشطة الزراعية والصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ عملها وكيفية معالجتها.

ووجه الوزير الإدارات المختصة بإعداد تصور بشأن إنشاء مناطق حرة، حسب الخريطة الجغرافية، في إطار تطوير البنية التحتية بالدولة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة العمل بخطة الوزارة في التحول الرقمي.

جانب من اجتماع ضم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ومستشاريه ووكلاء (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع ضم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ومستشاريه ووكلاء (صفحة الوزارة على فيسبوك)