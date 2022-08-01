على خلفية حادثة بنت بية.. نورلاند يدعو إلى تسهيل خدمات الطوارئ

العنوان-طرابلس

دعا سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى التعاون الكامل من أجل تسهيل تدخل خدمات الطوارئ بشأن حادث انفجار صهريج وقود في منطقة بنت بية.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدة للسفارة بموقع “تويتر” “شعرنا أنا وفريق السفارة الأمريكية بالحزن عندما علمنا بالانفجار المأساوي الذي وقع في سبها”.

وتابع: “نعرب عن تعازينا الصادقة لأسر الضحايا كما نحثّ على التعاون الكامل من أجل تسهيل تدخّل خدمات الطوارئ”.

يذكر أن شاحنة نقل وقود تعرضت للاحتراق بالقرب من منطقة الزوية ببلدية بنت بية صباح اليوم، وبعد الحادث توجه عدد من المواطنين نحو الشاحنة للحصول على البنزين، ثم اشتعلت النيران في الشاحنة والمركبات بجوارها، مما أدى إلى وفاة 8 حالات وإصابة نحو 60 آخرين.