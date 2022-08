حسني بي: لا يمكن السيطرة على ليبيا والليبيين بقوة السلاح والحل الأمثل لحل الأزمة هي الانتخابات

ليبيا – قدم رجل الأعمال حسني بي الشكر للمستشارة ستيفاني وليامز والتي مثل سلفها غسان سلامة قدمت استقالتها.

حسني بي قال في تدوبنة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نحن الليبيين تعلمنا من خلالهما الكثير، والأهم أن ليبيا للجميع وبالجميع ولا يمكن السيطرة على ليبيا والليبيين بقوة السلاح، وأن الحل الامثل لحل الأزمة بليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، شكرًا لكما مجددًا”.

