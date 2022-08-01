أبوجناح يبحث مع المشري وشكشك آلية علاج مصابي صهريج الوقود بالخارج

بحث وزير الصحة المكلف، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، آلية علاج مصابي صهريج الوقود بالخارج.

وأفاد بيان لوزارة الصحة، بأن اجتماعًا موسعًا وطارئًا عقد بمستشفى الحروق والتجميل في طرابلس، حضره بالإضافة إلى المسؤولين الثلاثة، وكيل وزارة الداخلية، وسفير ليبيا في إسبانيا، وعدد من المسؤولين، لبحث سبل إمكانية علاج المصابين جراء انفجار صهريج وقود في بنت بيّة.

وتناول الاجتماع كيفية تذليل كل الصعاب والعراقيل، وآلية الإسراع في نقل المصابين الموجودين في كل المستشفيات داخل ليبيا لتلقيهم العلاج اللازم في عدة دول من بينها إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وتونس.

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وأوضح أبوجناح أن الاجتماع ناقش الأمور الإدارية والتكاليف المالية لتسهيل والإسراع في نقل المصابين إلى الخارج، مؤكدا أنهم سيباشرون في إجراءات علاج المصابين في الخارج، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وتعرضت شاحنة نقل وقود للاحتراق بالقرب من منطقة الزوية ببلدية بنت بية صباح الإثنين، وبعد الحادث توجه عدد من المواطنين نحو الشاحنة للحصول على البنزين، ثم اشتعلت النيران في الشاحنة والمركبات بجوارها، مما أدى إلى وفاة 7 حالات وإصابة نحو 70 آخرين، بحسب إحصائية لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

جانب من أبوجناح والمشري وشكشك بمستشفى الحروق والتجميل في طرابلس. الإثنين 1 أغسطس 2022 (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)