مصر تقدم التعازي للشعب الليبي في ضحايا حادثة بنت بية

العنوان-القاهرة

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن خالص تعازيها لذوي الضحايا والشعب الليبي في الحادث الذي وقع، اليوم الإثنين، نتيجة انفجار شاحنة نقل وقود في سبها؛ مما أدى لوقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن “مصر تتابع تداعيات الحادث المؤسف الذي وقع اليوم في دولة ليبيا الشقيقة نتيجة انفجار شاحنة نقل وقود في سبها”.

وأعرب حافظ عن “صادق تعازي مصر حكومة وشعبًا لذوي الضحايا والشعب الليبي الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل لكافة المصابين”.

يذكر أن شاحنة نقل وقود تعرضت للاحتراق بالقرب من منطقة الزوية ببلدية بنت بية صباح اليوم، وبعد الحادث توجه عدد من المواطنين نحو الشاحنة للحصول على البنزين، ثم اشتعلت النيران في الشاحنة والمركبات بجوارها، مما أدى إلى وفاة 8 حالات وإصابة نحو 60 آخرين.