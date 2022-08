عون: استئناف تصدير النفط سينعكس ايجابيًا وسيتضاعف دخل الدولة الليبية

ليبيا – أكد وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون على أن إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال الفترة القادمة وصل لحوالي مليون ومئتين ألف برميل، بعدما كان في الفترة السابقة يترواح بين مليون مئتين ألف لمليون وثلاثمئة برميل.

عون قال خلال تصريح أذيع على قناة “فبراير” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن من الممكن أن يصل الإنتاج إلى حدود المليون و300 ألف. مشيرًا إلى أنه بالنسبة للحقول والشركات النفطية لا يبدو أن هناك مشاكل.

ولفت إلى أن أحد مطالب المتظاهرين كانت تغير ادارة المؤسسة ورئيسها، وبالتالي تم الإجراء، وهو ساهم في العودة للإنتاج ورفع الإقفالات، لافتًا إلى أن تسمية مدير جديد لفرع المؤسسة في بنغازي أمر طبيعي في أي ادارة ومفروض أن يتقبله أي شخص بصدر رحب عندما يكون الهدف تحسين الأداء والكفاءات.

وأضاف: “بالنسبة للموقف الدولي من النفط الليبي يبدو تم تضليل الرأي العام الدولي لهدف أو لآخر أن تغير ادارة مجالس الشركات والمؤسسات سيؤثر على موقع الدولة الليبية وتعهداتها، بل على العكس تحسين مستويات الأداء، متأكد من إدارة المؤسسة الجديدة أنه سيتم زيادة الإنتاج بالقريب، والعمل برفع الكفاءة وإنجاز المشاريع المتأخرة وهناك العديد من المخالفات يجب إصلاحها، وبالتالي ذلك سينعكس إيجابًا على العالم، باعتبار أننا سنغير النظرة التي كانت سائدة في الفترة السابقة”.

كما أفاد أنه بشأن ما حدث من اجراءات تعسفية ضد العديد من العاملين في قطاع النفط، فسيتم رد المظالم وإصلاح الأخطاء، وسيتم بسرعة العمل على تطوير الاكتشافات النفطية والغازية والتي تم اكتشافها في السابق ولم تتطور، وسيتم الرفع من مستوى الإنتاج والبنية التحتية، مبديًا أمله أن يتم بمجرد أن تستلم المؤسسة الإجراءات الكاملة والسيطرة والترتيبات اللازمة.

وأكد على أنه بالنسبة لاستئناف تصدير النفط فسينعكس إيجابيًا وسيتضاعف دخل الدولة الليبية ويزيد احتياطاتها.

