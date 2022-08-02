ليبيا الان

أبوزريبة: حادث انفجار صهريج الوقود «كارثة إنسانية وفاجعة»

تم النشر منذُ 38 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف عضو مجلس النواب علي أبوزريبة، حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية منطقة الزوية بـ« الكارثة الإنسانية والفاجعة».

وقال أبوزريبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” صدمنا اليوم بكارثة إنسانية وفاجعة إثر احتراق صهريج الوقود في بلدية بنت بية منطقة الزوية”.

وأوضح أبوزريبة، أن الحادث أدى إلى إزهاق 7 أرواح وأكثر من 39 إصابة بين البالغة والخفيفة.

وتابع أبوزريبة:” نعزي أهلنا وإخوتنا في بلدية بنت بية والمناطق المجاورة”.

واختتم منشوره قائلا:” نحمد الله على سلامة من نجو من هذا الحريق وهذه الكارثة”.

الوسوم

أبوزريبة انفجار حادث صهريج الوقود كارثة إنسانية وفاجعة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك