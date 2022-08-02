افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، الإثنين، معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية في نسخته الثانية، على أرض معرض طرابلس الدولي، والذي تنظمه شركة «ليبيا اللوجستية» لتنظيم المعارض والمؤتمرات ودعم من شبكة «ليبيا للتجارة» التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكد الحويج أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الاقتصادية والتجارية متمثلة بخدمات التجارة الإلكترونية، كما أثنى على دور شبكة «ليبيا للتجارة» لدعمها المعرض، مشيراً إلى ضرورة التطوير القانوني والتشريعات المنظمة الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

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ويشارك في المعرض 35 شركة ومؤسسة متخصصة في التجارة الإلكترونية والاتصالات والخدمات المالية، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 1 – 3 أغسطس 2022.

حضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش، ورئيس مجلس إدارة شبكة «ليبيا للتجارة» امحمد درويش، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام أبوعجيلة، ومدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس مؤسسة مجلس اتحاد طرابلس الكبرى الصيد قدور، ومدير معرض طرابلس الدولي إسلام جعفر، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيا اللوجستية السنوسي بعيو، وعدد من رجال الأعمال ولفيف من المشاركين والمهتمين.

جانب من فاعلية افتتاح معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية في نسخته الثانية بطرابلس (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب من فاعلية افتتاح معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية في نسخته الثانية بطرابلس (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب من فاعلية افتتاح معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية في نسخته الثانية بطرابلس (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة)