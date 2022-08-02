مجلس شيوخ قبائل الطوارق يثمن تدخل القيادة العامة في حادثة بنت بية  

العنوان-سبها

تقدم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا بالشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة، المشير خليفة حفتر، وجهودها الإنسانية المتمثلة في إرسال طائرة إلى مطار سبها لنقل جرحى حادثة بنت بية.

وتقدم المجلس في بيان تحصلت العنوان على نسخة منه “بواجب العزاء والمواساة لأهالي بلدتي الزوية والقلعة ببلدية بنت بية إثر الفاجعة المؤلمة التي أصابتهم فجر اليوم”.

وقال المجلس في بيانه: “نتقدم للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة، المشير خليفة حفتر، بجزيل الشكر والعرفان للجهود الإنسانية وقدراتكم المهنية عند المصاعب والتي كانت حاضرة صباح اليوم بإرسال طائرة إلى مطار سبها في الجنوب الليبي لحمل جرحى الحروق إلى المستشفيات المختصة في ذات المجال”.

وثمن المجلس عالياً تدخل القيادة العامة على وجه السرعة للتخفيف من ثقل المعاناة، وأضاف المجلس في بيانه: “شاكرين لكم الأداء الفعال لخدمة المواطنين في ساعات المحن العصيبة، دون أن نرتهن إلى أية جهة دون سواها للتدخل للوقوف بجانب شعبنا الكريم في جنوبنا الحبيب الأمر الذي يؤكد أننا نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق أهدافنا معاً”.