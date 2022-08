دردور: أي قطرة دم تسيل في طرابلس يتحمل مسؤوليتها صوان مشعل الحروب

ليبيا – وصف المحلل السياسي الانفصالي فرج دردو محمد صوان بأنه “بيت الداء الذي يجب استئصاله من ليبيا وتاجر الحروب الخرتيت”.

دردور قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هذا حاله منذ المشاكل التي أسس لها في المؤتمر الوطني والإعلان عن أنفسهم كتيار أيديولوجي ينخر جسم ليبيا، وسيطرتهم على كل الحكومات فيما بعد، ثم إسقاطها عبر إشعال الفتن والحروب”.

وتابع: “ها هو اليوم يحرض أسامة الجويلي على شن حرب جديدة في طرابلس، لتمكين فتحي باشاآغا من استلام السلطة بادعاء تداول السلطة، ونسي أنه انسحب من حزب وأسس آخر، بسبب رفضه لتداول السلطة، ويعلم هذا الجاهل أن الانتخابات هي الأداة الوحيدة لتداول السلطة وليس الصفقات بتزوير إرادة الشعب، وأن صفقة المربوعة ومنع المترشحين من منافسة باشاآغا على حكومة المربوعة، هو ما يجعل الليبيين يرفضون مرحلة انتقالية جديدة يكسب منها صوان مئات الملايين، مثلما فعل مع صفقاته في الحكومات السابقة”.

وأضاف: “وعليه، فإن أي قطرة دم تسيل في طرابلس يتحمل مسؤوليتها هذا المجرم مشعل الحروب والفتن لأجل الحصول على المناصب والمال من حكومة تلميذه فتحي”.

