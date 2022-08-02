عميد بلدية بنت بية: نحمل الحكومتين مسؤولية فشل التعامل مع الانفجار

كشف عميد بلدية بنت بية ” أشرف خليفة ” ، تفاصيل حادث انفجار شاحنة وقود في البلدية اليوم الإثنين، محملًا المسؤولين في الحكومتين( الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة ” عبد الحميد الدبيبة “، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا ) المسؤولية عن الوضع الراهن في الجنوب، من تردي الخدمات التي لم تساعد في التعامل الأفضل مع الحادث، وكذلك في وجود مشكلة المحروقات.

كما أوضح خليفة، في مقطع فيديو، تم نشره من داخل مركز سبها الطبي، أن صهريجًا محملًا بوقود البنزين، كميته 40 ألف لتر تقريبًا، احترق على الطريق الرئيسي الرابط بين بلدية سبها وبلديات المنطقة الجنوب، في نطاق بلدية بنت بية، وبالتحديد في محلة الزوية، مما أدى إلى أربع حالات وفاة حتى الآن، وأكثر من 60 حالة إصابة»

وأضاف أن الكارثة تذكِّر بأحداث السيول في بلدية غات، مؤكدًا أن عدد المصابين بالحروق كبير، والإمكانات في الجنوب بصفة عامة لا تساعد في علاجهم أو التعامل مع تبعات هذا الحادث.

مؤكدا ، على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين، قائلا: «لو أنا مسؤول ضعني تحت طائلة القانون، فنحن لم نستطع التعامل حتى بالمطافئ أو السلامة الوطنية».

وتابع عميد البلدية: «جميع المسؤولين يجب أن يحاسبوا، فمنذ 12 سنة يعيش الجنوب الأوضاع ذاتها، فالوسائل البسيطة مثل السلامة الوطنية غير متوافرة، ولا توجد سيارة أو فرق مهيئة للمساعدة في التعامل مع هذه الأزمات، فضلًا عن تردي الخدمات في الطريق والصحة والتعليم وتردي شبكات البنية التحتية وانعدام السيولة وغيرها. وفقآ لقوله».