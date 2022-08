شرف الدين: انتخابات مجلس الدولة الاستشاري لا تختلف بشكل كبير عما سبقها

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نجاة شرف الدين القيادية في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن هذه المرة انتخابات مجلس الدولة الاستشاري لا تختلف بشكل كبير عما سبقها، وفقط ربما الفترة الحالية هناك داعمون للوفاق، ولكن المجلس كله يرفع راية الانتخابات ويطالب في إنهاء هذه المراحل الانتقالية.

شرف الدين أشارت خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في كل تجري منافسة قوية على مقعد الرئاسة، وهذه المرة لا تختلف بدرجة كبيرة.

وتابعت: “مجلس الدولة مضطر أن يدير انتخابات؛ لأنها سنوية وحسب النظام الأساسي للمجلس ربما يكون أشهر وينتهي المجلس. وهم أساس تكوين المجلس، وعندما وضعوا النظام للمجلس لم يكونوا يتوقعوا أن يستمر لهذه السنوات، لكن بالاستمرار مضطرون لأن نطبق النظام الأساسي ونجري انتخابات بغض النظر”.

ولفتت إلى أن هناك من يرى أن تغير الرئاسة ربما يكون عنده حظوظ أكبر في إجراء الانتخابات، وكل عضو من الأعضاء عنده رأيه وقناعته، بالتالي المتفق عليه من المجلس أن الذهاب لانتخابات تنهي المجلس وينتقلون لانتخابات بقاعدة دستورية ودستور، وتكون سببًا في استقرار البلاد.

وبيّنت في ختام حديثها أن الانتخابات كل عام هي نفس قوة العملية الانتخابية وهذه هي الديمقراطية.

