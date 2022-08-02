الهلال الأحمر: أبطالنا يقدمون الواجب الإنساني للمتضررين من حريق صهريج الوقود

أكد ” الهلال الأحمر الليبي ” استقبال فريق الطوارئ التابع له 37 مصابًا من مصابي حادثة بنت بية الذي وقع صباح اليوم الإثنين، موضحة أن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة.

جاء ذلك في بيان له تم نشره منذ قليل على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أوضح فيه أن المصابين جرى نقلهم من سبها إلى بنغازي، مضيفا: “لازال أبطالنا يقدمون الواجب الإنساني للمتضررين من الحريق بصهريج الوقود بالجنوب الليبي في منطقة بنت بية

وفي السياق ذاته ، كشف عميد بلدية بنت بية ” أشرف خليفة ” ، تفاصيل حادث انفجار شاحنة وقود في البلدية اليوم الإثنين، محملًا المسؤولين في الحكومتين( الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة ” عبد الحميد الدبيبة “، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا ) المسؤولية عن الوضع الراهن في الجنوب، من تردي الخدمات التي لم تساعد في التعامل الأفضل مع الحادث، وكذلك في وجود مشكلة المحروقات.

كما أوضح خليفة، في مقطع فيديو، تم نشره من داخل مركز سبها الطبي، أن صهريجًا محملًا بوقود البنزين، كميته 40 ألف لتر تقريبًا، احترق على الطريق الرئيسي الرابط بين بلدية سبها وبلديات المنطقة الجنوب، في نطاق بلدية بنت بية، وبالتحديد في محلة الزوية، مما أدى إلى أربع حالات وفاة حتى الآن، وأكثر من 60 حالة إصابة