السفير التركي: زيارة عقيلة لأنقرة لها أهمية كبيرة في معالجة العلاقات والأبعاد السياسية

قال السفير التركي في ليبيا كنعان يلماز، إن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتركيا لها أهمية كبيرة لمعالجة جميع جوانب علاقات ليبيا وتركيا والأبعاد السياسية الأخرى.

وأضاف السفير التركي، في تصريح لـ”وكالة الأناضول”:” نقلتُ خلال اجتماعي بعقيلة في يناير الماضي، دعوةً شفويةً من رئيس مجلس النواب مصطفى شنطوب، لزيارة تركيا.

وتابع:” كانت زيارة عقيلة مخططا لها في أول أسبوع من يوليو، لكن اندلاع الاحتجاجات في 1 يوليو الماضي، وحرق مبنى مجلس النواب في طبرق، أدى إلى تأجيلها”

واستطرد:” عقيلة صالح استُقبلنا بحرارة عند ذهابنا لأول مرة إلى مدينة القبة في 19 يناير الماضي، وكان اجتماعا مثمرا للغاية مع رئيس مجلس النواب، حيث ذهبنا إلى بنغازي مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك في 29 يناير بدعوة من عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري”.

وأوضح أنهم ناقشوا استمرار المشروعات غير المنجزة للشركات التركية التي عملت في شرق ليبيا في الماضي ومشاركتها في مشاريع جديدة، وبحثنا أيضا في بنغازي إعادة افتتاح القنصلية العامة التركية، واستئناف الخطوط الجوية التركية الرحلات إلى بنغازي”.

ونوه بأنهم أسسوا مجموعة الصداقة البرلمانية بين تركيا وليبيا داخل البرلمان التركي في أبريل 2021، ويتولى أحمد يلدز حاليًا رئاستها”.

وتابع:” أرسينا في ليبيا نهجنا في إيجاد حل على أساس المبادئ والشرعية منذ البداية، وندعم الحل الليبي القائم على الشرعية التي يملكها الليبيون، فتركيا تدعم المحادثات بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات”.

ونوه بأن نهج تركيا هو إرساء الاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا، ونحن نرى ليبيا ككل دون أي تمييز بين المناطق الشرقية أو الجنوبية أو الغربية”.

ولفت إلى أن أحد مبادئنا هو عدم خلق فراغ في السلطة في البلاد، فبدلاً من إنشاء حكومات انتقالية متعاقبة، سيكون من الأفضل لليبيا أن تتحد بالإجماع وتركز على الانتخابات.