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ليبيا تشارك في اجتماع أفريقي لحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك مندوب ليبيا الدائم لدى الاتحاد الأفريقي ” محمد أدم لينو ” ، أمس الإثنين، في الاجتماع المشترك لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، واللجنة الفرعية للجنة المندوبين الدائمين لحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة.

ووفق بيان نشرته صفحة السفارة الليبية في إثيوبيا، مقر الاتحاد الأفريقي ، أكد لينو على أهمية الارتباط الوثيق بين الحكم الديمقراطي الرشيد والانتخابات الحرة والنزيهة واحترام حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون، وتأثيرها على السلم الاجتماعي، والأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة،.

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الاتحاد الأفريقي الاجتماع المشترك لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي

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صحيفة الساعة 24

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