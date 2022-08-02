ليبيا تشارك في اجتماع أفريقي لحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة

شارك مندوب ليبيا الدائم لدى الاتحاد الأفريقي ” محمد أدم لينو ” ، أمس الإثنين، في الاجتماع المشترك لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، واللجنة الفرعية للجنة المندوبين الدائمين لحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة.

ووفق بيان نشرته صفحة السفارة الليبية في إثيوبيا، مقر الاتحاد الأفريقي ، أكد لينو على أهمية الارتباط الوثيق بين الحكم الديمقراطي الرشيد والانتخابات الحرة والنزيهة واحترام حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون، وتأثيرها على السلم الاجتماعي، والأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة،.