عقب استهداف السوريين.. جلال القبي: اتقوا الله في هذا الشعب

قال جلال القبي الناشط الإعلامي بمليشيات بركان الغضب، إنه تواصل مباشرة مع آمر القوة المتمركزة في مطار طرابلس بشأن استهداف قوة من السوريين متمركزة في المطار بقذيفة هاون.

وأكد القبي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” أنه تم تأكيد خبر استهدافهم بقذيفة هاون من قبل طائرة بدون طيار ما أدى إلى إصابة عدد من القوات المتواجدة بالمطار.

وتابع:” للأسف البعض مش هامه دماء الليبيين ولا المأساة اللي صارت في الجنوب اليوم، وما زال هدفهم إدخال العاصمة طرابلس في حرب”.

واختتم القبي، منشوره قائلا:” اتقوا الله في هذا الشعب!”.

وكانت مصادر متطابقة، أكدت إصابة 11 عنصرًا من المرتزقة السوريين 3 منهم في حالة حرجة ضمن القوة المتمركزة في مطار طرابلس الدولي سابقا.

وأوضحت المصادر المتطابقة، أن قذيفة هاون موجهة سقطت على تجمع للمرتزقة السوريين في مطار طرابلس الدولي سابقا.