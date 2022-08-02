عبدالجليل: الإدعاءات باعتراض طائرات إسعاف متوجهة للجنوب مجرد أكاذيب

نفى وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، قيام القوات المسلحة باعتراض طائرات تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، من الهبوط في مطار سبها لنقل جرحى حادثة انفجار الصهريج بمنطقة بنت بية.

وقال عبدالجليل، في تصريح صحافي، إن حكومة طرابلس تمتلك ثلاث طائرات إسعاف إثنان منها في حالة الصيانة فيما كانت الأخيرة في رحلة خارج البلاد ورجعت مؤخرا.

وتأتي تصريحات عبدالجليل، ردا على وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية بشأن اعتراض طائرات إسعاف مرسلة من مطار معيتيقة إلى مطار سبها كجسر جوي لنقل المصابين.