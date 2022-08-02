المحجوب: طائرة نقل مصابي انفجار بنت بية انطلقت بتوجيهات المشير حفتر

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير ” خليفة حفتر ” تعليمات لنقل المصابين على إثر حادثة بنت بية عبر الطائرة العسكرية التابعة لشعبة النقل الجوي بالقيادة العامة إلى مدينة بنغازي.

جاء ذلك وفق منشور لمدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء ” خالد المحجوب ” .

وأضاف المحجوب في منشوره أنه كان في استقبال الطائرة العسكرية التي حطت بقاعدة بنينا الجوية ، عدد من الضباط بالقيادة العامة المكلفين بعملية نقل المصابين بشكل أمن إلى مستشفى بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء.

كما قام مدير إدارة التوجيه المعنوي ، بجولة رفقة مدير عام مستشفى بنغازي الطبي للإشراف على سير عملية النقل ومدى جاهزية المستشفى وتذليل الصعاب أمامهم.

وشدد على أن ، تعليمات القائد العام واضحة بالاهتمام بهم وتوفير كل متطلباتهم ورفع المعاناة عنهم ، مؤكدا على تعازي القائد العام شخصيا ومواساته للمصابين