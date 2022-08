الشيباني: الفزعة في توفير متطلبات الحياة الاساسية وليس بسيارات الاسعاف ودفن الموتى

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على ردود أفعال المسؤولين بشأن حادثة حريق نشب بشاحنة نقل للوقود في بلدة الزوية التابعة لبلدية بنت بية.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “فات الاوان يا حكومات آخر الزمان ..الفزعة في توفير متطلبات الحياة الاساسية، وليس بسيارات الاسعاف ودفن الموتى”.

وتابع” نعزي اهل بنت بية في مصابهم الجلل غفر الله لموتاهم والشفاء لجرحاهم”.

