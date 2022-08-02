بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 02 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 02 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر حيث لا تغيير في درجات الحرارة ،وتبقى الرطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-43)مْ على المناطق الساحلية و تسجل مابين (35-37)مْ على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية على معظم المناطق مع ظهور بعض السحب علي غدامس والحمادة .

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:21).