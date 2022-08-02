البيوضي: حادثة بنت بيّة جريمة يتحمل مسؤوليتها من حولوا حياة الليبيين لجحيم

قال المرشح الرئاسي ” سليمان البيوضي “، إن حادثة انفجار شاحنة الوقود في بنت بيّة جريمة مكتملة الأركان، وما حصل يتجاوز حدود المأساة”.

جاء ذلك في منشور له عبر حسابه بموقع فيسبوك، أضاف فيه ،إن التحقيق في الحادثة ووضع الرأي العام أمام الحقيقة هو المطلوب عاجلا، فما حدث جريمة يتحمل مسؤوليته كل أؤلئك الذين حولوا حياة الليبيين لجحيم وسلبوهم أبسط حقوقهم”.

وتابع: “إنها جريمة قتل وحرابة والمدان فيها من حول البلاد والعباد لرهينة بواسطتهم يزداد ثراء وجحودا، إن المجرم الحقيقي هو من يعتقد أن حدود مسؤولياته في تصفية حساباته السياسية والنيل من خصومه ليستمر للأبد”.

كما أكد البيوضي أن “المدان الحقيقي هو من منع وصول الوقود للمحطات جنوب البلاد بشكل آمن ودون تقسيمات جهوية، المدان الحقيقي هو من دفع باتجاه تحويل الوقود لتجارة مربحة ووسيلة لتحقيق الغايات، المدان الحقيقي هو صمتنا وعجزنا عن تغيير الوضع البائس وإنهاء حالة التردي والبؤس والقهر”.

وأردف قائلا: لا يكفينا التعاطف ولا محاولات البعص تلميع نفسه والتمنن على الليبيين، يجب رفع النداءات والمطالبة بالتحقيق من أجل العدالة، لأن ما حصل سيتكرر إن تجاهلناه وسيصبح من الماضي مع أول رصاصة تسمع في إحدى زوايا الوطن، وستمر هذه الجريمة كغيرها وتدون في سجل الصمت والعجز والخنوع، وستعاد عشرات المرات ككل الجرائم المستمرة في حقنا حيث بدأت بوجع واستمرت كعادة