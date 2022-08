ليبيا – قال مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن إجراء الانتخابات سنويًا أمر تفرضه اللوائح الداخلية.

كرموس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” أضاف: “إن اختيار خالد المشري دليل على ثقة المجلس في كونه الأقدر على إدارة المجلس ومجابهة التحديات والتجاذبات السياسية، واللوائح ليس بها سقف لعدد مرات الترشح لأي منصب”.

