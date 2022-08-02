الصغير: “كارثة بنت بيّة” قضية سياسية بكل عناصرها وتفاصيلها

علق حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، على حادث انفجار ناقلة الوقود ببلدية بنت بيّة، مؤكدًا أنها قضية سياسية بامتياز .

وقال «الصغير» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “قرات وسمعت كثيرا لا لتسييس كارثة بنت بية”، معقبًا أن تلك “القضية سياسية وبامتياز كل تفاصيلها وعناصرها، بداية من انفصال الصهريج عن القاطرة بسبب تهالك الطريق، مروراً بتلهف المواطنين على الحصول على ما في جعبتها ومحاولتهم حتى التخزين منه”.

وتابع؛ “ووقوفاً على غياب الإمكانيات لاسعافهم ومداواتهم، وانتهاء بسلفيات وصور نقلهم واستقبالهم”.

وأردف متسائلًا: “أين الإنسانية في القضية، فتلك القضية كلها سياسية من ألفها إلى يائها، الإنساني لن تروه ولن تحسوا به فالانسانية لديكم مرتبطة بشريان الأنابيب الثلاثة الماء والنفط والغاز”.

وختم موضحًا “ومادامت هذه مستمرة فإنسانيتكم في سبات”.

وأسفر انفجار شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية، بينما أكدت مصادر طبية وفاة حالة تاسعة لشخص يدعى مراد العزومي، متأثرًا بإصابته.