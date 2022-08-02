«الأرصاد»: طقس مستقر.. ورطوبة عالية نسبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، حيث تحافظ درجات الحرارة على معدلاتها، وتبقى الرطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.
– الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و43 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتسجل بين 35 و37 درجة على الدواخل.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
– الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية.
الجفرة- سبها-غات- غدامس-الحمادة:
– حالة السماء: صافية على معظم المناطق مع ظهور بعض السحب على غدامس والحمادة.
– الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين و38 و43 درجة مئوية.
الواحات-السرير- تازربو- الكفرة:
– حالة السماء: صافية.
– الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-40)مْ.
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