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«الأرصاد»: طقس مستقر.. ورطوبة عالية نسبيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، حيث تحافظ  درجات الحرارة على معدلاتها، وتبقى الرطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و43 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتسجل بين 35 و37 درجة على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية.

الجفرة- سبها-غات- غدامس-الحمادة:
حالة السماء: صافية على معظم المناطق مع ظهور بعض السحب على غدامس والحمادة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين و38 و43 درجة مئوية.

الواحات-السرير- تازربو- الكفرة:
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-40)مْ

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بوابة الوسط

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