ليبيا – أكد رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد وقوفه ضد كل من يستخدم القوة للاستمرار في السلطة.

عبد المجيد وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين دعا إلى التهدئة وحقن دماء الليبيين مهما كانت انتماءاتهم ومناطقهم.

وطالب جميع الأطراف والقوى السياسية والمدنية الحفاظ على ما تبقى من العملية السياسية.

رئيس الكونغرس التباوي رأى أنه لا بديل للتداول السلمي إلا الفوضى والعنف.

The post رئيس الكونغرس التباوي: نقف ضد كل من يستخدم القوة للاستمرار في السلطة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية