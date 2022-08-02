الحويج يبحث سبل تنويع الاقتصاد الوطني وفق خطة عمل الوزارة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً ضمّ مستشار الوزير وكلاء الوزارة لشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة ومديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة لبحث سُبل تطوير وحماية المنتج المحلي وخاصة الأنشطة الزراعية والصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات ذات العلاقة

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا الأحد المعوقات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ عملها وكيفية معالجتها.

ووجّه الوزير الإدارات المختصة بالبدء في إعداد استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والغش التجاري كذلك إعداد تصور بشأن إنشاء مناطق حرة حسب الخريطة الجغرافية في إطار تطوير البنية التحتية بالدولة بما يسهم في جذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد الوطني مشدداً على ضرورة العمل بخطة الوزارة في التحول الرقمي.