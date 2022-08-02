6 إصابات بـ«كورونا» في سبها خلال يومين

أعلن مركز الفلترة التابع لمركز سبها الطبي تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، خلال اليومين الماضيين.

وجاء ذلك بعد فحص 27 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين إيجابية ست حالات وشفاء 21 حالة عن يومي الأحد والإثنين الماضيين، وفق بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن مركز سبها الطبي.

توصية بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية في طرابلس

ورفع المركز الوطني لمكافحة الأمراض التصنيف الوبائي لمنطقة طرابلس إلى المستوى الثالث، موصيا بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية فيها من لبس الكمامة في الأماكن العامة، والتباعد الجسدي، وغيرهما.

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وجاءت توصية المركز ضمن تقريره الوبائي الصادر، الثلاثاء الماضي، عن الفترة من 15 إلى 21 يوليو، والذي لاحظ ظهور بؤر وبائية جديدة في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية مدللا على ذلك بارتفاع عدد المناطق التي ضربها الوباء هذا الأسبوع لتشمل الغرب والشرق والجنوب، علاوة على أن استمرار مؤشر التكاثر عند 1.3 دليل على استمرار الفيروس، وفق المركز.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الاختبارات المخصصة للكشف عن الفيروس إلى أقل من 50 اختبارا لكل 100 ألف مواطن، معتبرا أن ذلك «يقلل وبشكل كبير» من قدرة المركز على رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء.

ودعا في السياق ذاته، إلى سرعة رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التي تُجرى في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة أجهزة المركز في الكشف عن الحالات.