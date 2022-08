ليبيا – التقى وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون أمس الإثنين فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز آليات المحافظة على الإنتاج وزيادته وسلامة العاملين، وتنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة التكريرية، وتطوير الاكتشافات وإنجاز المشاريع بأقصى سرعة إلى جانب تشجيع بعض الشركات للعودة لتطوير القطع الاستكشافية والاكتشافات التي تحصلت عليها، وزيادة إنتاج الغاز لتغذية محطات الكهرباء وبرامج التدريب والتطوير .

بدوره، أكد عون دعم وزارة النفط والغاز الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، داعيًا مجلس إدارة المؤسسة إلى التعاون والتكامل التام مع وزارة النفط والغاز لما فيه صالح البلاد.

The post عون يبحث مع بن قدارة آليات المحافظة على إنتاج النفط وزيادته first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية