غوتيرش: «ستيفاني» حققت إنجازات كبيرة في ليبيا

رأى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن مستشارته السابقة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، حققت إنجازات كبيرة في ليبيا.

وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية له: “ملتزمون بدعم عملية يقودها الليبيون لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، فخبرة ويليامز بليبيا أدت لتحقيق إنجازات كبيرة في مسارات الحوار السياسي والأمني والاقتصادي”.

وأضاف “ويليامز أسهمت في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار واعتماد خارطة الطريق السياسية، كما أسهمت في تحقيق مستوى غير مسبوق من الإجماع في اللجنة المشتركة بين النواب والدولة بشأن الإطار الدستوري للانتخابات”.