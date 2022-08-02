حادث بنت بية.. صحة باشاغا: نقل 37 مصاب إلى بنغازي لتلقي العلاج

أعلن عثمان عبد الجليل وزير الصحة بحكومة فتحي باشاغا أنه تم نقل 37 حالة من الحالات المصابة جراء انفجار صهريج وقود في بلدية بنت بية والمتواجدة في مركز سبها الطبي، ومستشفى بنت بية إلى مدينة بنغازي لتلقي العلاج وذلك بسبب قلة الإمكانيات الصحية بمستشفيات المنطقة الجنوبية.

وأضاف عبد الجليل في تصيحات إعلامية أنه تم التنسيق مع مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي لاستقبال للحالات.

وأشار عبد الجليل إلى أنه ستتم متابعة الحالة الصحية لجميع المصابين وإذا تطلب الأمر سيتم نقل الحالات الحرجة لتلقي العلاج خارج البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الانفجار تسبب في وفاة ستة أشخاص وإصابة سبعين شخصًا بحروق تتراوح في حدتها بين المتوسطة والحرجة.