ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة أن إسعاف المصابين في حادثة بنت بيه موضوع إنساني بحت لا علاقة له بالسياسة والانقسام في السلطة التنفيذية.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “كل من قدم خدمة للمصابين تمثل واجبًا عليه وحقًا لأهل فزان، وليست منة من أحد”.

The post دومة: خدمة مصابي حادثة بنت بيه واجب وحق لأهل فزان وليست منة من أحد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية