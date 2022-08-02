يلماز: زيارة عقيلة صالح لتركيا لها أهمية كبيرة لمعالجة علاقات ليبيا وتركيا

لعنوان – إسطنبول

قال السفير التركي في ليبيا كنعان يلماز إن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتركيا لها أهمية كبيرة لمعالجة جميع جوانب علاقات ليبيا وتركيا والأبعاد السياسية الأخرى.

وأضاف يلماز أن زيارة عقيلة كان مخططا لها في أول أسبوع من يوليو، لكن اندلاع الاحتجاجات في 1 يوليو وحرق مبنى مجلس النواب في طبرق، أدى إلى تأجيلها

وأكد السفير التركي أن تركيا تدعم المحادثات بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات

ولفت إلى أن نهج تركيا هو إرساء الاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا، ونحن نرى ليبيا ككل دون أي تمييز بين المناطق الشرقية أو الجنوبية أو الغربية

وذكر يلماز :”أحد مبادئنا هو عدم خلق فراغ في السلطة في البلاد، فبدلاً من إنشاء حكومات انتقالية متعاقبة، سيكون من الأفضل لليبيا أن تتحد بالإجماع وتركز على الانتخابات”.

ووصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، حيث استقبله رئيس مجموعة الصداقة التركية الليبية، السفير أحمد يلدز، ومن المتوقع أن يلتقي صالح عددًا مع كبار المسؤولين الأتراك.