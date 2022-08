صوان: نتمنى من الفائزين في مجلس الدولة إنجاز القاعدة الدستورية وصولًا إلى إجراء الانتخابات

ليبيا – بارك القيادي بجماعة الإخوان محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي لأعضاء مجلس الدولة بنجاحهم في إجراء انتخابات اختيار رئاسة المجلس بطريقة شفافة والتزامهم بالتداول السلمي على السلطة.

صوان وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تمنى التوفيق للفائزين في مهامهم الوطنية، وأولها إنجاز القاعدة الدستورية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

