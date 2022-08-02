مكافحة الأمراض: 223 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بنسبة إصابة بلغت 45.7% من إجمالي 488 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل حالات حرجة فيما توفيت حالة واحدة من المنطقة الغربية وجرى تسجيل 169 حالة شفاء.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في طرابلس تسجيل 126 حالة وفي سبها حالة واحدة وفي مصراته وفي زليتن 10 حالات وفي الزاوية المركز 18 حالة وفي الزاوية الغرب وصرمان 04 حالات لكل منهما وفي صبراته 32 حالة وفي غريان ودرج حالة واحدة لكل مهما وفي سرت 03 حالات وفي الخمس 06 حالات.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 505.220 حالة منها الحالات النشطة: 1.611 حالة والمتعافين: 497.177 حالة والٍوفيات: 6.432 حالة.