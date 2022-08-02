جرى فجر اليوم الثلاثاء، نقل أولى الحالات الحرجة الناجمة عن حادث انفجار صهريج الوقود بمنطقة الزوية في بلدية بنت بية إلى تونس عبر الإسعاف الطائر.

جاء ذلك بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، بنقل الحالات المصابة جراء الحادث للعلاج في الخارج، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الصحة.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسيير قافلة طبية من مستشفى بني وليد لمساعدة مركز سبها الطبي في تقديم الخدمات لعلاج المصابين جراء انفجار صهريج الوقود.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي بناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة، توفيق الدرسي، فيما تتكون القافلة من عناصر طبية وطبية مساعدة وسيارات إسعاف إضافة إلى بعض المعدات والمستلزمات الطبية.

نقل مصابين في «حادث بنت بية» إلى تونس للعلاج، 2 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)

نقل مصابين في «حادث بنت بية» إلى تونس للعلاج، 2 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)