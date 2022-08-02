الأرصاد الجوية: طقس مستقر ولا تغيير في درجات الحرارة

العنوان – طرابلس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس مستقرًا حيث لا تغيير في درجات الحرارة ،وتبقى الرطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.
– رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-43)مْ على المناطق الساحلية و تسجل مابين (35-37)مْ على الدواخل.
– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.
– الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية على معظم المناطق مع ظهور بعض السحب علي غدامس والحمادة .
الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.
-الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية
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