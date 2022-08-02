الأرصاد الجوية: طقس مستقر ولا تغيير في درجات الحرارة

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس مستقرًا حيث لا تغيير في درجات الحرارة ،وتبقى الرطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

– رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-